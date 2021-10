Ognissanti: si torna nei cimiteri per onorare i defunti, ma sale il prezzo dei fiori

Dopo lo stop del scorso anno a causa dell’emergenza Covid anche in Molise ci si prepara a celebrare una delle ricorrenze più radicate nella tradizione

CAMPOBASSO/ISERNIA. Una ricorrenza radicata nella tradizione e, dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia, anche in Molise ci si prepara a tornare nei cimiteri per onorare i defunti il prossimo 2 novembre.

Il ricordo di chi non c’è più rappresenta la ricorrenza più importante dell’anno per molti italiani e per la floricoltura Made in Italy che realizza in questo periodo – ricorda la Coldiretti - circa il 20% del proprio fatturato. Purtroppo la produzione nazionale risulta essere in contrazione, a causa della riduzione dei trapianti, nei mesi scorsi, dettata dalle incognite legate all’andamento della pandemia.

In rialzo pertanto i prezzi, con una domanda in crescita e quotazioni all’ingrosso aumentate anche del 20% rispetto allo scorso anno anche per effetto dell'aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti, delle plastiche e di tutti i fattori produttivi, a monte e a valle della produzione in serra: dalle talee ai trasporti, dai vasi al confezionamento. A rischio c’è il futuro di un settore chiave del Made in Italy agroalimentare – evidenzia ancora la Coldiretti – con il valore della produzione italiana di fiori e piante stimato in 2,57 miliardi di euro, con un saldo attivo degli scambi con l’estero di oltre 430 milioni di euro nel 2020.

I FIORI. Il crisantemo continua ad essere il dono preferito in occasione della ricorrenza soprattutto per la sua bellezza e lunga durata. La sua produzione è in calo a livello nazionale e i prezzi al dettaglio – riferisce la Coldiretti – possono variare tra 1,00 a 2,5 euro per i crisantemi e possono arrivare a oltre 20 euro se si tratta di fiori in vaso o di mazzi con più fiori, con una tendenza all’aumento fino al 20% per acquisti last minute.

I crisantemi si possono acquistare come steli recisi e in vaso nelle diverse forme (pon pon, a dalia, a fiore grande, ad anemone, a margherita e spider) con uno o più fiori per stelo, anche in ciotola nella nuova forma a ‘cuscino rotondo’, e – precisa la Coldiretti – nei diversi colori tradizionali (giallo, bianco) ai quali si sono aggiunte varianti di tendenza di quest’anno che vanno dal viola scuro al prugna fino ai colori ‘bruciati’ in genere. Il ‘fiore d’oro’, dal greco chrysòs (oro) e ànthemon (fiore), era già coltivato in Cina cinque secoli prima di Cristo, mentre in Europa si diffuse alla fine del 1700 in Francia, in Italia e in Inghilterra.

