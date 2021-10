Isernia, Melogli presente al primo Consiglio comunale per parlare all’aula. Poi lascia

L’indiscrezione/ Il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, come da pronostici, sarebbe intenzionato a rassegnare le dimissioni dall’assise di palazzo San Francesco, non senza aver prima rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche

ISERNIA. Ci sarà: il candidato sindaco uscito sconfitto dalla sfida del ballottaggio parteciperà al primo Consiglio comunale di Isernia.

Intenzionato verosimilmente a dimettersi dalla carica di Consigliere comunale ‘semplice’, per lasciare spazio alla prima dei non eletti con la lista ‘Isernia Migliore’ Antonella Matticoli, l’avvocato e già primo cittadino Gabriele Melogli sarà presente in aula il 4 novembre prossimo perché – riferiscono indiscrezioni accreditate – intenzionato a rilasciare dichiarazioni pubbliche, dunque a salutare i cittadini che lo hanno sostenuto, a rilasciare alcune dichiarazioni all’assise e, perché no, a fare l’in bocca al lupo alla nuova amministrazione di palazzo San Francesco. Potrebbe altresì prendere parte al Consiglio successivo, in programma sempre nel mese di novembre, per poi abbandonare definitivamente il consesso, come avvenuto cinque anni fa, a seguito del responso delle urne, e come ipotizzato alla vigilia dell’ultimo voto.

