San Giuliano, Toma: “La sicurezza delle scuole resta una priorità per chi governa”

Il presidente della Regione ha partecipato alla Giornata della Memoria in ricordo dei 27 bambini e la maestra morti tra le macerie 19 anni fa

SAN GIULIANO DI PUGLIA. "Oggi è la giornata della commemorazione, del silenzio, del cordoglio una giornata per non dimenticare, perché dal ricordo nasca la consapevolezza che quanto accaduto non abbia più a ripetersi. Ecco perché la Giornata della Memoria, al di là ogni altro significato, deve indurre ciascuno di noi, chiamato ad amministrare la cosa pubblica, a fare una seria riflessione, al netto di enfasi e retorica, sullo stato attuale degli edifici scolastici, la cui messa in sicurezza deve rappresentare una priorità per chi governa".

Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia in ricordo dei 27 bambini di San Giuliano di Puglia che, 19 anni fa, persero la vita tra le macerie della loro scuola.

Prima, la seduta straordinaria a Palazzo d' Aimmo, poi la cerimonia a San Giuliano di Puglia, dove il governatore, accompagnato dal sindaco Giuseppe Ferrante, si è recato davanti alle lapidi degli Angeli e ha lasciato su ciascuna di esse un cestino floreale.

Alle 11.32, i trenta rintocchi della campana nel piccolo cimitero hanno ricordato solennemente ciò che avvenne nel corso di uno degli eventi più tragici che la storia del Molise annoveri: ventisette bambini, insieme alla loro maestra e ad altre due persone, furono strappati alla vita.

Dal cimitero il corteo ha raggiunto il Parco della Memoria, che circonda l’area della Scuola elementare ‘Francesco Jovine’ dove avvenne il crollo dell’edificio. Qui si è proceduto all’intonazione del “silenzio” e alla deposizione delle corone.

