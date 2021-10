Covid, in Molise nuovo ricovero in Malattie Infettive

In ospedale un paziente di Gildone. Accertato un solo caso di positività sul 192 tamponi processati dall’Asrem

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: si registra un nuovo ingresso nel reparto di Malattie Infettive. È stato infatti necessario procedere al ricovero di un paziente di Gildone risultato positivo al Covid nei giorni scorsi.

Sempre nella giornata di oggi, come evidenzia il bollettino dell’Asrem, ha lasciato il Cardarelli un paziente di Santa Croce di Magliano.

Nelle ultime ore sono stati processati 192 tamponi molecolari ed è emerso un solo caso di positività Campobasso.

Pertanto, al momento, in Molise risultano contagiate 115 persone, 78 residenti in provincia di Campobasso, 36 nell’Isernino e una fuori regione.

In ospedale sono assistiti 7 pazienti, due di loro sono in Terapia Intensiva.

Infine, sono 2.291 le persone in isolamento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!