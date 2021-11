Isernia, un fiore e una preghiera per ricordare chi non c’è più

Si torna a celebrare una delle ricorrenze più sentite dalla comunità. Il programma religioso

ISERNIA. È una delle ricorrenze più radicate e, dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, anche nel capoluogo pentro si torna a celebrare la festa di Ognissanti e a onorare i defunti.

Tante le persone che, già dalla giornata di ieri, hanno raggiunto i cimiteri cittadini, per portare un fiore e recitare una preghiera nel ricordo di chi non c’è più. Molti anche gli isernini che, approfittando dei giorni di festa, sono rientrati in città da fuori regione.

Pronto anche il programma religioso messo a punto dalla Cattedrale di Isernia.

Oggi, in occasione della solennità di Tutti i Santi in Cattedrale sarà celebrata la Santa Messa alle ore 10.30 e alle ore 12.

Nel pomeriggio, alle ore 15, si terrà invece la Santa Messa presieduta dal vescovo, monsignor Camillo Cibotti, presso il cimitero di Isernia. Infine alle ore 18, sempre in Cattedrale, sarà officiata la Santa Messa con la reposizione delle Sante Reliquie.

Domani, martedì 2 novembre, in occasione della commemorazione di Tutti i Defunti sarà celebrata la Santa Messa in Cattedrale alle ore 9.30 e alle ore 18.

Dal 2 all' 8 novembre è previsto l’Ottavario dei Morti. Ogni sera la Santa Messa delle 18: sarà celebrata per tutti i defunti.

Il programma religioso prevede inoltre, giovedì 4 novembre alle ore 10:30, la Santa Messa presieduta dal vescovo per i Caduti in guerra.

Infine, venerdì 5 novembre alle ore 10:30 in Cattedrale si terrà la Santa Messa presieduta da monsignor Cibotti in suffragio per tutti i vescovi e sacerdoti defunti.

