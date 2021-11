Revisione auto e moto, da oggi costa di più: ecco le nuove tariffe

Il provvedimento è stato introdotto da un emendamento alla Legge di Bilancio 2021

ROMA. Revisione auto, moto e scooter da oggi più cara. L’aumento è stato introdotto da un emendamento alla legge di Bilancio 2021 e prevede un balzo del 22% della tariffa base da pagare se si effettua la revisione presso la Motorizzazione Civile. Come riporta l'Ansa, la spesa che dovrà sostenere chi si accinge a sottoporre a revisione in proprio veicolo, o che lo farà in futuro, passa dai 45 euro attuali a 54,95 euro. Nel caso in cui si effettui la revisione presso uno dei tanti centri convenzionati privati, alla tariffa base va aggiunta l’Iva (al 22%), la tariffa motorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro). In totale fanno 79,02 euro, il 18% in più rispetto ai 66,88 euro che si pagano adesso.

Roberto Bottan, Presidente della Cgia e anche del comparto auto degli artigiani mestrini afferma: "la tariffa era bloccata dal 2007, ma in questi ultimi anni gli investimenti da parte delle imprese imposti per legge dal Ministero dei Trasporti sono stati ingenti: sia in sicurezza, in formazione e soprattutto in innovazione tecnologica, necessaria per eseguire le verifiche legate alle revisioni".

"L'aumento di 9,95 euro - prosegue Bottan - risponde alla necessità di garantire da un lato la sostenibilità economica dei centri di controllo e dall'altro il mantenimento di uno standard qualitativo elevato del servizio revisioni, senza trascurare lo scopo principale che è rappresentato dalla sicurezza stradale e dalla tutela degli utenti". Dalla Cgia ricordano che per mitigare, in parte l'aumento, la normativa prevede l'erogazione di un 'buono veicoli sicuri', del valore di 9,95 euro. I destinatari saranno gli utenti che, tra il 2021 e il 2023 sottoporranno il proprio veicolo a revisione.

Gli utenti interessati potranno presentare la richiesta del bonus di 9,95 euro a decorrere dalla data di entrata in esercizio della specifica piattaforma digitale, che sarà l'unico strumento attraverso cui richiedere il contributo, previa registrazione alla piattaforma stessa con Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. La piattaforma entrerà in funzione a decorrere dal 21 dicembre 2021. La richiesta è infatti completamente a carico dell'intestatario del veicolo, che potrà effettuarla solo dopo aver eseguito la revisione.

La legge ha previsto per questo bonus uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Il contributo sarà valido per un solo veicolo a motore e per una sola volta nel triennio. A livello nazionale potranno accedere circa 402 mila persone all'anno su 17 milioni (16 milioni nei centri privati e un milione nelle sedi della motorizzazione).

