Una rete idrica più moderna e funzionale: effettuato un nuovo intervento

I lavori hanno interessato la provinciale 73, dove è stato realizzato un bypass necessario per intercettare il flusso di reflui provenienti dalla condotta fognaria comunale

LARINO. Vanno avanti a Larino gli interventi messi in cantiere fin dall'amministrazione comunale per modernizzare la rete idrica, sia in termini di approvvigionamento che di buona gestione delle acque reflue.

“L'ultimo intervento – spiega il sindaco Giuseppe Puchetti - eseguito lungo la Provinciale 73, è consistito nella realizzazione di un bypass necessario per intercettare il flusso di reflui provenienti dalla condotta fognaria comunale posta a monte. Anche questo intervento, al pari di numerosi altri, eseguiti nei mesi addietro, è stato portato a termine grazie a risorse economiche recuperate dall'amministrazione comunale attraverso due strade: una gestione generale oculata combinata ad una decisa azione di recupero dei crediti vantati dal Comune di Larino nei confronti dei privati.

A quanto appena detto, si sono poi aggiunte le risorse assegnate dallo Stato e quelle derivanti dalla vendita dei terreni della zona Pip. Inoltre, dopo l’estate appena trascorsa durante la quale, a differenza di altri Comuni limitrofi, siamo riusciti ad assicurare l’acqua durante tutte le giornate senza particolari affanni, si registrano ottime notizie anche dal punto di vista dei conti pubblici e cosa non meno importante dell’ambiente.

Il lavoro sulla rete idrica iniziato nel 2018 e portato avanti con impegno dal nostro ufficio tecnico ha consentito, grazie non più ad occasionali riparazioni ma a frequenti sostituzioni di vari chilometri di condotte, un risparmio all’Ente di oltre 50mila euro derivanti dal non dover pagare a Molise Acque 300mila metri cubi di acqua che negli anni trascorsi venivano persi una volta immessi nella nostra rete.

Continua dunque la nostra azione amministrativa – evidenzia infine il primo cittadino - tesa sempre a perseguire il bene della nostra comunità. Resta l’invito ai nostri concittadini di usare sempre con oculatezza le risorse idriche”.

