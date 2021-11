Il Comune punta a rilanciare il commercio: stanziati 65mila euro per le luminarie natalizie

I fondi con storno dal fondo di riserva. L’obiettivo è anche attirare turisti in città

CAMPOBASSO. L’anno scorso furono le installazioni, gradite o contestate secondo i pareri, di certo fotografate in tutte le salse, del ‘Diavolo e della donzella’.

Per le festività natalizie e di fine anno l’Amministrazione comunale di Campobasso punta a rilanciare il commercio anche grazie alle luminarie. E lo fa con una spesa di 65mila euro, che sarà coperta con uno storno dal fondo di riserva, visto che le risorse nel capitolo di bilancio delle attività commerciali e produttive non sono sufficienti.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta Gravina, che ha l’obiettivo “di creare un clima di normalità, pur nel rispetto dei protocolli anti Covid, che possa sostenere in particolare le attività del centro murattiano”. Creando una sorta di filo conduttore con la manifestazione ‘Io compro in città’, organizzata per il Natale 2020.

L’obiettivo di Palazzo San Giorgio è quello di creare “uno scenario coreografico che possa incentivare gli acquisti natalizi nei negozi del centro e favorire anche l’afflusso di turisti e visitatori a Campobasso”.

Sono numerose le città che hanno fatto delle luminarie natalizie un grande elemento di attrazione turistica. Salerno su tutte, con la manifestazione ‘Luci d’artista’. Esempi alti, da riproporre in piccola scala. Illuminando il centro. E riqualificandone le attività, come si dice da sempre. Senza grandi risultati, vista la spietata concorrenza dei centri commerciali.

C.S.

