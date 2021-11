Niente Imu sulle case terremotate, appello alla Conferenza Stato-Regioni

Lo prevede un ordine del giorno, primo firmatario Nicola Cavaliere, approvato oggi dal Consiglio regionale. Nella seduta anche il dibattito sulla carenza di personale nelle carceri del Molise e sulla professione di guide turistiche

CAMPOBASSO. Esenzione totale dall’Imu 2021/2022 sulle prime case dei comuni colpiti dal sisma del 16 2018. E’ quello che prevede un ordine del giorno della maggioranza, primo firmatario Nicola Cavaliere, approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale.

Ad oggi i proprietari degli immobili inagibili a causa del terremoto beneficiano di una riduzione del 50% dell’Imu. Di qui l’impegno al presidente della Giunta regionale a sollecitare, in sede di Conferenza delle Regioni e Conferenza Stato-Regioni, il ripristino dell’esenzione totale dell’imposta. Chiesto anche l’impegno dei parlamentari molisani, invitati a interloquire con il Governo con la stessa finalità.

Approvato all’unanimità anche l’ordine del giorno dell’esponente di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo, sulla carenza di personale nelle strutture penitenziarie del Molise. Nel documento l’impegno al governatore Toma a sollecitare interventi presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero di Grazia e Giustizia,affinché la pianta organica delle Case circondariali di Campobasso, Isernia e Larino venga ripensata e si attivi lo sbocco del turnover.

Accordo bipartisan pure sul documento di indirizzo del consigliere del M5s Angelo Primiani sull’inquadramento normativo nazionale delle professioni turistiche. Il problema principale è rappresentato dal fatto che dalla legge n. 97 del 2013, sia stato espunto dall'ordinamento il frazionamento, su base regionale, dell’accesso alla professione di guida turistica.

In questo quadro alcune Regioni, prendendo atto di tale deficit, hanno indetto bandi per l’esercizio della professione o hanno creato un albo provvisorio per permettere ai professionisti in possesso di questi requisiti di esercitare la professione. Chiesto un intervento del ministro del Turismo per colmare il vulnus normativo che è emerso. Da qui l’impegno conferito dal Consiglio regionale al Presidente della Giunta, affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche al fine di sollecitare un celere intervento da parte del Ministro del Turismo, volto a colmare il vulnus normativo anche alla luce dei nuovi approdi giurisprudenziali.

Tra gli argomenti discussi oggi in aula anche l’ordine del giorno dell’esponente di Orgoglio Molise sull’istituzione delle Comunità energetiche. In particolare, l’atto di indirizzo ricorda come dal singolo utente, autoconsumatore di energia, si può ampliare la scala sino ad arrivare alla creazione di una vera e propria comunità energetica, dove i singoli sono in grado di scegliere se condividere l’energia rinnovabile in eccesso, diventando dei distributori. Si verrebbe così a creare una vera e propria smart grid dove case, uffici e stabilimenti produttivi e fonti rinnovabili sono connessi tra loro e in grado di gestire gli scambi e i flussi energetici.

Da qui l’impegno a ripetere esperienze già arrivate nelle regioni Piemonte, Calabria, Liguria e Puglia, in modo da permettere alle piccole aree territoriali di ripensare alla gestione del proprio fabbisogno energetico favorendo l’autosufficienza energetica e abbattendo i costi a carico dei membri della comunità.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!