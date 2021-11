Giornata delle Forze Armate, l'omaggio di Isernia a chi ha sacrificato la vita per la pace

Questa mattina la tradizionale cerimonia alla presenza delle autorità militari civili e religiose. Il prefetto Faramondi: “Una giornata che deve farci riflettere su valori imprescindibili”

ISERNIA. Anche Isernia ha ricordato e reso omaggio a chi ha dato la vita per la Patria. Si è tenuta questa mattina la tradizionale cerimonia per la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose.

“Oggi è una giornata particolare - ha detto il prefetto Gabriella Faramondi – in cui ricordiamo non soltanto la Festa dell'unità nazionale. È una giornata che deve farci riflettere sul valore imprescindibile della pace. Ogni guerra è una guerra che ha comportato vittime. Giovani che hanno visto spezzate le loro vite per conseguire la pace. Noi dovremmo ricordarli tutti, tenerli impressi nella memoria”.

Un’occasione come sempre importante per riflettere, dunque. Il 4 novembre del 1918, con la fine della Grande Guerra si completò il processo di unificazione nazionale, un momento fondamentale nella storia della costruzione dello Stato Italiano, reso possibile grazie al senso del dovere ed al sacrificio di uomini e donne le cui vite sono state spezzate dall’immane tragedia del conflitto mondiale. Il valore di quei sacrifici è stato sottolineato ancora una volta nel capoluogo pentro durante la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura e dal Comando militare ‘Esercito Molise’ in collaborazione con il Comune e la Provincia. La celebrazione è iniziata con la messa solenne in Cattedrale. Il corteo formato da autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’Arma, con i loro Labari, i sindaci dei Comuni decorati al merito civile e al valor militare con i rispettivi Gonfaloni ha poi sfilato per le vie del centro storico prima di arrivare in piazza Tullio Tedeschi. Poi il picchetto interforze in armi, l’alzabandiera e le parole dell’inno di Mameli che hanno creato, come sempre, un’atmosfera commovente.

Presente alla cerimonia anche l'assessore regionale Vincenzo Cotugno. “A 100 anni dalla tumulazione del Milite Ignoto – ha detto - cittadino onorario anche della Città di Isernia, è forte il riconoscimento per le nostre Forze armate, per il contributo di vite umane versato a difesa della nostra Patria! Nella giornata a loro dedicata rinnoviamo il ringraziamento per l’opera che quotidianamente i nostri uomini prestano in nome dell’Italia e della pace!”.

