Covid, Rt all’1,15: tutte le Regioni a rischio moderato. Nuovi casi in Molise ancora sotto la soglia d’allerta

L’incidenza è tra le più basse d’Italia. I dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute

ROMA. Per la prima volta negli ultimi mesi (non succedeva dal 27 agosto) l’indice Rt, ossia il tasso di contagio da Covid, torna a salire sopra l’1, attestandosi all’1,15.

Questo il primo dato significativo che emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute.

In forte aumento – si apprende ancora - il numero di nuovi casi di soggetti non associati a catene di trasmissione. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4%, rispetto al 3,7% della settimana precedente. In aree mediche sale al 5,3%.

Il virus, in sostanza, ha ripreso a circolare e tutte le Regioni italiane sono ora a rischio moderato, ma preoccupa soprattutto la situazione nel Nord-Est, in particolare in Provincia di Bolzano e in Friuli Venezia Giulia, dove sono concentrati maggiori contagi e ci sono le percentuali più basse di vaccinati.

L’incidenza settimanale a livello nazionale è in risalita: raggiunge il valore di 53 casi per 100mila abitanti tra il 29 ottobre e il 4 novembre, contro i 46 della scorsa settimana (22/10-28/10).

In particolare, sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un’incidenza di casi di Covid sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori maggiori si registrano – come già detto - nella Provincia autonoma di Bolzano, con 189,1 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell’incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100mila abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).

