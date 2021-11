Crisi per la sanità molisana ma non per i commissari: la sub Tomasella percepirà 160mila euro l'anno

Il governatore Toma, che all’atto di insediamento al ruolo di commissario ad acta, aveva promesso l’abbattimento del debito sanitario regionale per porre fine alla pessima stagione del commissariamento, ha pensato di iniziare la sua personale rivoluzione partendo proprio dalla concessione dell’aumento di stipendio in favore dell’attuale sub-commissaria. La decisione per avere la presenza continuativa della manager in Molise

CAMPOBASSO. Mentre la sanità molisana vive una condizione di crisi senza precedenti, la giunta regionale guidata dal presidente-commissario ad acta Donato Toma con deliberazione n. 363 dello scorso 29 ottobre ha riconosciuto alla sub-commissaria alla sanità, la veneta Annamaria Tomasella, un cospicuo incremento, pari al 20%, dell’importo del suo oneroso compenso, che già si aggirerebbe intorno ai 130mila euro annui. In totale ora la sub-commissaria arriverà a percepire oltre 160mila euro l’anno, ciò per garantire – è scritto nell’atto istruttorio – “il particolare impegno richiesto al subcommissario in termine di continuativa presenza in Molise”.

Il governatore Toma, che all’atto di insediamento al ruolo di commissario ad acta, aveva promesso l’abbattimento del debito sanitario regionale per porre fine alla pessima stagione del commissariamento, ha pensato di iniziare la sua personale rivoluzione partendo anche con la concessione dell’aumento di stipendio in favore dell’attuale sub-commissaria.

Tutto questo accade mentre il Molise sta morendo di spopolamento, sempre più giovani lasciano la loro terra in cerca di lavoro e dignità e i pochi che restano devono sperare di non finire in un ospedale molisano per non scontrarsi con un sistema ormai al collasso.