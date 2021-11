La Regione finanzia un corso per operatori di sale scommesse: scoppia la polemica

E’ stato il portavoce 5Stelle in Consiglio regionale, Angelo Primiani, a scovare l’iniziativa formativa promossa dalla Holder Solutions Srl e inserita tra quelle oggetto di finanziamento nell’ambito del nuovo catalogo di corsi destinati ai disoccupati. "A Palazzo Vitale hanno evidentemente dimenticato che il Molise è la regione con il più alto tasso di gioco patologico" accusa il consigliere. La replica del sottosegretario Di Baggio: "Accuse sterili. La giunta non c'entra nulla con le graduatorie ma trovo giusto formare persone in un ambito molto delicato"

CAMPOBASSO. Una questione che sta facendo discutere ma che purtroppo non sorprende se guarda ai precedenti. Dopo i corsi per operatori e guide turistiche, ecco l’ennesima iniziativa che sta facendo discutere: la Regione Molise ha finanziato con quasi 40mila euro un corso per “operatore sportello scommesse” promosso da società a responsabilità limitata, denominata Holder Solutions Srl con sede a Campobasso.

La vicenda è stata portata a galla dal portavoce 5Stelle in Consiglio regionale, Angelo Primiani. “ In Molise – ha dichiarato in proposito Primiani – siamo ormai abituati ad ascoltare e leggere di tutto, ma non bisogna mai porre limiti alla creatività dell'attuale Giunta regionale. Mentre nei giorni scorsi ho denunciato il paradosso del corso di formazione professionale per “finte” guide turistiche, oggi è bene soffermarsi sul corso per "operatore sportello scommesse".

Sì, avete capito bene. La Regione Molise ha autorizzato l’erogazione di un corso per formare specifiche figure in grado di assistere i molisani nel gioco d’azzardo. Immagino – ha aggiunto il portavoce pentastellato - che nelle intenzioni del Governo regionale ci sia l’obiettivo di mantenere il primato nazionale conquistato nell’ultima classifica stilata da 'Il Sole 24 Ore', che vede i cittadini molisani tra gli scommettitori più accaniti in Italia”.

Il consigliere regionale ha annunciato la presentazione di una interrogazione per fare chiarezza qu quello che lui stesso ha definito “un assurdo paradosso” che si pone in aperto contrasto con la legge regionale n. 20 del 2016, in tema prevenzione e contrasto alla ludopatia.

Al portavoce 5Stelle a Palazzo D'Aimmo ha risposto il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Roberto Di Baggio, da noi contattato per un approfondimento sul tema. "E' una polemica sterile - ha dichiarato Di Baggio - tenuto conto del fatto cbhe non è la Regione che intende formare operatori di sale scommesse come invece è stato riportato. Mi impegnerò - ha concluso il sottosegretario - ad appronfondire l'argomento ma in ogni caso ritengo giusto che un ente di formazione prepari figure idonee in un ambito molto delicato, per prevenire rischi legati alla ludopatia".