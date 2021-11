Campobasso, pronti tre nuovi dog-park per gli amici a quattro zampe

Rese operative dal Comune le aree di sgambamento nei quartieri Vazzieri, San Giovanni e Parco dei Pini

CAMPOBASSO. Sono pienamente operativi i tre nuovi dog-park realizzati dall'Amministrazione Comunale di Campobasso in tre diverse zone della città e più precisamente: presso il parco di Via Manzoni nel quartiere Vazzieri, nell'area verde di via Friuli-Venezia Giulia, nel quartiere San Giovanni, e presso l'area verde di via Berlinguer, nel quartiere Parco dei Pini.

“L'intervento – come ha spiegato l’assessore Simone Cretella - rientra nella programmazione dell'Amministrazione che intende realizzare almeno un'area di sgambamento per ogni quartiere; a completamento del programma è infatti già programmata la realizzazione di un nuovo dog-park per servire la zona murattiana, presso l'area verde tra l'Ex Romagnoli e via Gazzani.” Altre dog area sono già presenti ed operative in città presso il quartiere Colle dell'Orso ed il Parco di via XXIV Maggio al quartiere Cep.

“I nuovi dog-park – ha aggiunto l’assessore - sono stati realizzati con strutture a basso impatto sia ecologico che estetico, forniti di fontanelle per l'abbeveramento dei cani, dog toilet per la raccolta delle deiezioni e la distribuzione degli appositi sacchetti, nonché di specifica segnaletica riportante le regole di comportamento e fruizione all'interno delle aree. L'obiettivo è quello di offrire un servizio per i possessori dei cani, ma soprattutto garantire ai cani la disponibilità di aree in pieno centro urbano dove poter liberamente sgambare e correre liberi dal guinzaglio in piena sicurezza.”

I dog-park, spiegano dal Comune, possono diventare anche luoghi di incontro e socializzazione per i tanti possessori di cani, nonché utile strumento di educazione e sensibilizzazione ad un corretto rapporto con i nostri amici a quattro zampe.

