Coronavirus, torna la paura: 36 casi in un giorno. Accertati contagi nelle scuole

Dai 406 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Tasso di infezione all’8,8%. Le elementari di Isernia sotto stretto controllo: 13 casi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 36 contagi oggi in Molise dai 406 tamponi processati, con il tasso di infezione balzato all’8,8%. I casi a Campobasso (7), Cantalupo nel Sannio (3), Casacalenda (1), Isernia (13), Montaquila (1), Monteroduni (1), Pesche (1), Ripalimosani (4), San Giovanni in Galdo (1), Termoli (2), Venafro (2).

Un incremento di casi riconducibile ai contagi riscontrati nelle scuole, in particolare nelle primarie ad Isernia, il comune molisano dove oggi sono stati accertati più positivi. Una situazione che il sindaco Piero Castrataro sta tenendo sotto controllo, con un confronto con i dirigenti scolastici previsto già per inizio settimana. Il timore è che il contagio possa allargarsi, costringendo i presidi a mettere altre classi in didattica a distanza, visto che dai tamponi antigenici dei giorni scorsi sarebbe emerso un numero ancor più rilevante di casi Covid.

Sono attualmente 6 i pazienti ricoverati all’ospedale di Campobasso, 5 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Fino ad oggi sono 14.739 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 147 attualmente positivi e 2.315 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.077 (oggi ne sono stati certificati 5), mentre i morti sono 501.

