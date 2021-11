Covid, in Molise mancano i medici: prorogato il contratto ai dottori venezuelani

Il provvedimento del presidente-commissario Toma. Resteranno in servizio fino al 31 dicembre

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza Covid in Molise: si continua a registrare la carenza di medici nelle strutture della regione e, per questo, resteranno in servizio fino al 31 dicembre i dottori arrivati dal Venezuela lo scorso inverno.

Come riferisce l’Anda, il presidente della Regione Donato Toma, in qualità di commissario ad Acta per la sanità, ha autorizzato la proroga al prossimo 31 dicembre dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 22 medici venezuelani dell'Associazione 'Venezuela: la piccola Venezia' in servizio dallo scorso febbraio nelle strutture dell'Asrem per l'emergenza Covid-19.

Il provvedimento è stato adottato anche in relazione a quanto rappresentato dall'Asrem in ordine "alla carenza di personale sanitario da utilizzare per contrastare l'emergenza Covid-19 in considerazione della cronica carenza di risorse umane riconducibile, tra l'altro - si legge nel documento - anche a numerosi bandi di concorso per personale medico andati deserti".

