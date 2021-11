Infrastrutture e mobilità sostenibile, Gravina interviene all’Assemblea nazionale Anci

La manifestazione di scena a Parma, dal 9 all’11 novembre prossimo. Il sindaco di Campobasso sarà protagonista dell’evento calendarizzato mercoledì 10

PARMA. Infrastrutture per una mobilità sostenibile: questo l’argomento su cui il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, interverrà a Parma dove, dal 9 all’11 novembre, si terrà la 38° Assemblea nazionale dell’Anci che vedrà altresì la partecipazione, per la settima volta durante il suo mandato, del Capo dello Stato Sergio Mattarella in apertura dei lavori; ma anche della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, dell presidente della Camera Roberto Fico e del premier Mario Draghi.

La relazione di Gravina è prevista mercoledì 10 novembre, alle ore 16.45. Al tavolo anche Michele Conti, sindaco di Pisa, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Vera Fiorani, amministratrice delegata di RFI, Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, Salvo Pogliese, sindaco di Catania, Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia, Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia.

Parteciperà all’evento pure Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

A Parma, negli stessi giorni, parallelamente ai lavori istituzionali, si svolgerà anche AnciExpo, l’incontro di grandi nomi del mondo dell’imprenditoria, con oltre 100 stand in una superficie espositiva di circa sedicimila metri quadrati, con 8 sale collaterali per ospitare oltre 40 convegni a latere. Si annuncia una presenza significativa di amministratori, con quasi 2mila partecipanti già iscritti online.

