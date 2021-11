Domani Mara Carfagna in Molise. Il ministro all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Unimol

Successivamente l’esponente del Governo Draghi sarà in visita al Neuromed di Pozzilli

CAMPOBASSO. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna sarà domani in Molise, per partecipare all’inaugurazione dell’Anno accademico 2021/22 dell’Università degli studi del Molise.

La cerimonia si svolgerà nell’Aula magna dell’ateneo, a Campobasso, dove l’esponente del Governo Draghi è attesa alle ore 11.

Il ministro Carfagna alle 14 sarà poi a Pozzilli, per una visita all’Istituto di ricerca Neuromed.

