'Percorso azzurro', prevenzione dei tumori maschili: in Molise altre 214 visite gratuite

L'Asrem ha autorizzato l'ampliamento delle giornate di adesione allo screening visto il successo dell'iniziativa

CAMPOBASSO/ISERNIA. Visto il notevole successo ottenuto dall'iniziativa e dall'elevatissimo numero di richieste che ancor oggi pervengono, si comunica, che è stato autorizzato dall'Asrem l’ampliamento delle giornate di adesione alla prevenzione dei tumori maschili dal 3 al 21 dicembre per un totale di ulteriori 214 visite.

Quest'iniziativa, così incisiva, è stata avviata quest'anno per la prima volta, grazie alla stretta collaborazione tra l'Istituzione Asrem e l'associazione Lilt e rappresenta una grande opportunità per recuperare i ritardi dei controlli medici, aggravati dall'emergenza Sars-Covid-19. Essa garantisce servizi ambulatoriali aggiuntivi grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli urologi della regione. Si tratta di una possibilità fornita all’utenza grazie allo spirito di abnegazione messo in campo da tutti i soggetti coinvolti ed ovviamente in primis gli operatori sanitari.

Sarà possibile aderire alla iniziativa chiamando al call center Asrem dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare. Potrà essere prenotato il dosaggio del Psa e la visita urologica, munendosi di impegnativa del medico curante per le due prestazioni separatamente usando il codice di esenzione D01.

L’accesso è previsto in tutti gli ambulatori dei distretti di Termoli, Campobasso ed Isernia e negli ospedali di Termoli e Campobasso. L’accesso sarà consentito esclusivamente con green pass o tampone non antecedente alle 48 ore.

