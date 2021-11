Fismu, medici a congresso nazionale. Ernesto La Vecchia guida la delegazione molisana

Il 13 e 14 novembre a Tivoli in programma l’assemblea nazionale dei camici bianchi

CAMPOBASSO. Nonostante la pandemia e le difficoltà derivanti dalla nuova normalità, le innumerevoli restrizioni e l’emergenza sanitaria, la sfida lanciata nel 2019 da un nutrito gruppo di medici ospedalieri, della medicina generale (del 118, di famiglia e della continuità assistenziale), della specialistica ambulatoriale e della pediatria, ha avuto successo: la Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, Fismu, ha solide gambe ed è già sui tavoli delle contrattazioni della sanità pubblica, sia a livello nazionale che regionale e aziendale.

All’assise parteciperà una folta delegazione di Fismu Molise, guidata dal segretario regionale, nonché responsabile nazionale per la Comunicazione, Ernesto La Vecchia:”Fismu - spiega - ha già una significativa presenza in tutto il Paese e una forte capillarità in molte regioni, ed ha costruito alleanze con altre sigle sindacali: Umi, Cisl Medici e Uil Medici, che le hanno permesso di essere rappresentativa sia nella dirigenza, nella Federazione Veterinari e Medici-FVM, sia nella convenzionata”.

“Il sindacato - conclude - si accinge a dare un ulteriore passo, quello di affrontare il suo I Congresso Costituente, uscendo così dalla sua fase costituiva e lanciando le sue proposte alla Politica, a Governo e Regioni, partendo da quella del Contratto Unico dei Medici del Ssn anche per uscire dalle sterili polemiche sulla dipendenza dei medici di famiglia”.

I lavori si terranno a Tivoli il 13 e 14 novembre (dalle 9:00), presso il Grand Hotel Duca d’Este e vedrà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni ordinistiche e previdenziali nazionali e locali e dei vertici dei sindacati medici.