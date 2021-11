Covid, Gimbe: "Casi in crescita, accelerare con vaccino". Primato del Molise: terze dosi all’81,2 per cento

I nuovi positivi in Italia fanno registrare un +37 per cento. Secondo la Fondazione serve un cambio di passo sul booster, che stenta a decollare. Ma in regione la situazione è diversa

ROMA/CAMPOBASSO. Crescono i casi di Covid in Italia. I nuovi positivi fanno registrare un + 37 per cento. In rialzo anche i ricoveri in ospedale (+14,8%) e le terapie intensive (+9,4%). Questi i dati relativi alla settimana dal 3 al 9 novembre e diffusi dalla Fondazione Gimbe, secondo cui “serve un cambio di passo sulla terza dose, che stenta a decollare”.

L’incremento dei contagi riguarda tutte le regioni del Belpaese e va dal 12,7% della Toscana al 75,3% della provincia autonoma di Bolzano. Nessuna, al momento, rischia di passare in zona gialla ma servono misure restrittive e un maggiore input alla campagna vaccinale, che sembra invece rallentare.

Stando al report crollano del 75% in tre settimane le prime dosi di vaccino anti-Covid e ancora 2,7 milioni sono gli over 50 da vaccinare. Mentre il cosiddetto booster, come già evidenziato, pare non avere successo.

Il tasso nazionale di copertura vaccinale per le dosi aggiuntive è del 40% con nette differenze regionali: dal 2,3% della Valle D'Aosta al 100% di Umbria e Piemonte. La copertura nazionale con dose booster è del 39,5%, anche qui con notevoli differenze tra le Regioni: dal 18,3% della Calabria al 81,2% del Molise.

