Piano operativo, il Pd presenta il suo modello di sanità. Appello a Toma e al ministro Speranza

Presentata una mozione in Consiglio comunale, che contesta i contenuti del Pos di Toma e chiede certezze sul rapporto pubblico-privato, ruolo degli ospedali, centro Covid e gestione delle emergenze. Oggi conferenza stampa a Campobasso

CAMPOBASSO. Sanità, i consiglieri comunali del Pd e de La Sinistra per Campobasso dicono no al Pos 2019/2021 adottato dal commissario Donato Toma.

E chiedono al sindaco Roberto Gravina di inviare ufficialmente al governatore Toma, ai parlamentari molisani e al ministro della Salute Roberto Speranza la presa d’atto sulle criticità del Piano operativo sanitario e degli atti commissariali e aziendali successivamente adottati. Anche a valere come pro-memoria per il nuovo Pos 2022/24 e per le politiche socio sanitarie della Regione Molise.

Posizione che i dem, Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista, hanno concretizzato in una mozione e illustrato in una conferenza stampa a Campobasso.

Premessa della mozione nella riduzione degli interventi, delle attività di screening e delle prestazioni sanitarie a causa della pandemia da Covid -19.

“La sanità pubblica – hanno dichiarato i consiglieri di centrosinistra - già in ginocchio, è sull'orlo del collasso: in Molise, più che altrove, i cittadini hanno pagato un alto prezzo sia in termini di vite umane (circa 500 persone decedute), sia in termini di cure negate, per impossibilità di accedere ad alcune prestazioni e per le lunghe liste di attesa, mentre il Ministero ha rilevato un ulteriore arretramento rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (10 punti sotto il livello della sufficienza)".

Per gli esponenti di Pd e La Sinistra occorreva approfittare dei finanziamenti erogati per l'emergenza pandemica creando una struttura Covid-dedicata, mai realizzata, potenziare la medicina territoriale per integrare il sistema ospedaliero e riqualificare gli ospedali, con strumenti idonei e personale numericamente adeguato.

Quindi il riferimento alle criticità del Pos, per il Pd il mancato rafforzamento di Pronto soccorso, Malattie infettive e Terapie intensiva, il mancato riferimento al Centro Covid e il mancato superamento del Decreto Balduzzi, pur contestato dallo stesso Toma, la mancata risoluzione dello squilibrio tra posti letto per acuzie al pubblico e posti letto al privato (64% al pubblico 36% al privato).

Non mancano nella mozione i riferimenti alla gestione dell’emergenza-urgenza, ai problemi del servizio 118, al piano assunzionale, che parla di circa mille nuovi posti di lavoro in sanità che rischiano di restare 'lettera morta’.

Una presa di posizione che rappresenta una sorta di ‘contropiano’ che gli esponenti del Pd, per tramite del sindaco, chiedono di sottoporre a Toma. In vista del confronto sul nuovo Pos, il cui cammino è appena iniziato.

C.S.

