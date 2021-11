Acem-Ance Molise negli organi di Confindustria, nuova collaborazione tra associazioni: la soddisfazione di Di Niro

Ieri, nella sede di via Cardarelli, la riunione dell’Organo ‘allargato’

CAMPOBASSO. La rappresentanza dell’ACEM-ANCE Molise entra ufficialmente negli Organi direttivi di Confindustria Molise.

Ieri pomeriggio nella sede di via Cardarelli, infatti, per la prima volta Corrado Di Niro nella sua qualità di Presidente dell’ACEM-ANCE ha preso parte alla riunione dell’Organo allargato dell’Associazione Industriali del Molise, presieduto da Vincenzo Longobardi.

La presenza ACEM-ANCE nel Consiglio generale di Confindustria Molise è la testimonianza della positività del nuovo modello organizzativo adottato, che parte dal ripristino di un rapporto improntato alla coesione, alla integrazione, alla collaborazione tra la componente degli edili e quella delle altre articolazioni merceologiche, attraverso le quali svolge la sua attività territoriale l’Associazione degli Industriali.

Obiettivo comune quello di rafforzare la capacità di rappresentanza del sistema industriale molisano, con la possibilità per la categoria degli edili di conoscere altri settori merceologici con cui avviare una collaborazione positiva.

“Ricercheremo ogni forma di integrazione tra imprese manifatturiere, dei servizi e delle costruzioni, valorizzando le rispettive specificità per il perseguimento di obiettivi comuni – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – con l’intento di rafforzare la competitività del territorio, i rapporti con la pubblica amministrazione e i servizi alle aziende”.

