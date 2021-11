Green pass, in Molise 4 dipendenti Asrem si mettono in regola e tornano in servizio

Il direttore generale Florenzano ha firmato la revoca del provvedimento di sospensione scattato per la mancata vaccinazione anti-Covid

CAMPOBASSO. Tornano in servizio 4 dei dipendenti Asrem colpiti dal provvedimento di sospensione in quanto, nonostante i ripetuti solleciti, fino a questo momento non si erano sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, resa obbligatoria dall'articolo 4 del decreto legge del 1° aprile scorso.

I 4 lavoratori hanno dunque deciso di vaccinarsi o hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare la loro impossibilità a farlo. Per questo il direttore generale dell'azienda sanitaria Oreste Florenzano ha firmato la revoca della sospensione. Tra loro, secondo quanto riportato da Primonumero, ci sarebbe anche il primario di Rianimazione che nei giorni scorsi è finito nella bufera, anche per le sue teorie no vax.

Al momento dunque, come confermato da Florenzano, in Molise sono una ventina i dipendenti dell'Asrem sospesi dal servizio perché non in regola con le vaccinazioni anti-Covid.

