Sanità molisana in affanno, in poche settimane tre anestesisti lasciano il Cardarelli

Al momento ne restano in servizio solo sette. Florenzano assicura tempi brevi per il nuovo primario. Iacovino chiede le dimissioni del direttore generale Asrem

CAMPOBASSO. Periodo sempre più complicato per la sanità pubblica molisana alle prese con mille criticità dettate in primo luogo dalla carenza di personale. È arrivata nelle ultime ore la notizia delle dimissioni di un altro anestesista in servizio all'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Si tratta del terzo in poche settimane. Al momento dunque, restano solo 7 rianimatori.

Dura in merito la presa di posizione dell'avvocato Vincenzo Iacovino, legale del comitato molisano delle vittime del Covid. Oggi – scrive sulla pagina Facebook – si dimette dall’ospedale Cardarelli il terzo anestesista per difficoltà organizzative, incompatibilità ambientale, illegittime ingerenze, burnout! Ora ne restano solo sette! In queste condizioni non riescono a garantire le urgenze dovendo garantire presenze in turno 24 ore su 24 sia in Rianimazione che in sala operatoria. Altri stanno pensando di dimettersi per gli stessi motivi ma nessuno pone mano al reparto per dirimere le evidenziate criticità.

Va detto inoltre che così non vengono garantiti i Lea! E vista la possibile quarta ondata Covid in assenza di in centro specifico tali criticità possono costituire disservizio e responsabilità! Ci dica il presidente commissario cosa intende fare! Il Molise parte civile continua a denunciare perché chi di competenza non ci venga a dire di non sapere!”. Iacovino nel post chiede per questo le dimissioni del direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano. “Non entro nel merito della questione – ha dichiarato al 'Il Quotidiano del Molise '– ma posso assicurare che noi stiamo continuando a fare concorsi per anestesisti e soprattutto stiamo ultimando quello per il nuovo primario che vedrà la conclusione in tempi brevi”.

