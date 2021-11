Pmi, prosegue il viaggio nei territori di Confartigianato

Seconda tappa del tour del presidente Romolo D’Orazio per toccare con mano le istanze delle imprese locali

VENAFRO. Continua il ‘viaggio nei territori’ di Confartigianato Molise per incontrare da vicino i rappresentanti delle piccole e medie imprese.

Seconda tappa – dopo la prima a Termoli a luglio - prevista per lunedì 15 novembre a Venafro, alle ore 18, presso la palazzina Liberty, con il presidente Romolo D’Orazio che, nel rispetto del suo programma quadriennale, incontrerà imprenditori e artigiani del posto per conoscerne più da vicino i problemi e capirne meglio le istanze.

Il tour proseguirà con tappe successive a Campobasso, Isernia, in alto Molise. Una fase d’ascolto che culminerà all’inizio del 2022 in un documento ufficiale che sarà inviato alle istituzioni competenti per renderle edotte delle necessità del tessuto produttivo della piccola e media impresa e dell’artigianato molisano: dai flussi di cassa al costo del lavoro, dall’acquisto di materie prime alla necessità di costruire una filiera più strutturata.

