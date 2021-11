Isernia, Tedeschi a Castrataro: bene impugnare il Pos, ma fare di più

Le proposte del consigliere comunale, che chiede al sindaco di fare pressing su Toma su torre Covid, ristrutturazione Pronto Soccorso e rete emergenza-urgenza

ISERNIA. Non solo l’impugnazione del Pos, che condivide assolutamente, ma anche la necessità di un Consiglio comunale monotematico e di una nuova riunione della Conferenza dei sindaci. Queste le iniziative che il consigliere al Comune di Isernia Cosmo Tedeschi propone al sindaco Piero Castrataro in materia di sanità, ribadendo di aver sostenuto a più riprese, in campagna elettorale, la stessa tesi dell’attuale maggioranza consiliare: ovvero quella di fare ricorso al Tar contro il Piano operativo sanitario.

“Ritengo sia doveroso – ha dichiarato Tedeschi - pretendere il rispetto della legge che prevede dal parte del commissario alla sanità il più ampio confronto con le istituzioni locali, in primis con i Comuni, per pervenire all’approvazione del Piano Operativo Sanitario. La stessa Corte costituzionale, infatti, si è espressa su questo argomento rigettando il Piano Operativo Sanitario approvato in epoca Frattura, che aveva usato la stessa metodologia utilizzata dall’attuale commissario ad acta. Anche il Consiglio regionale – ha ricordato - lo scorso 27 settembre 2021, ha richiesto la revoca del Pos approvando la mozione a maggioranza. Richiesta rimasta inascoltata dal commissario presidente”.

Quando si parla di sanità, tuttavia, a detta dell’imprenditore bisogna essere più incisivi e andare oltre. “Chiedo pertanto al sindaco di porre in essere tutti gli interventi necessari – queste le sue proposte - perché vengano attuate azioni specifiche per il completamento della rete dell’emergenza per le malattie tempo dipendenti, sia attraverso la convocazione di un Consiglio monotematico sia sollecitando una nuova riunione della Conferenza dei Sindaci. È necessario chiedere il ripristino del servizio di neurochirurgia e cardiochirurgia all’ospedale Cardarelli di Campobasso anche attraverso l’utilizzo degli specialisti di Neuromed e del Gemelli SpA, ognuno per le proprie competenze”.

Considerando che a livello globale si parla di quarta ondata di Covid e il Molise non ha ancora un centro dedicato alla pandemia, “chiediamo al sindaco di Isernia di intervenire sempre nelle opportune sedi per chiedere una soluzione definitiva anche a questo problema, visto che la famosa torre Covid voluta dallo scorso anno non è stata mai realizzata. E al contempo dobbiamo pretendere, tutti insieme, la ristrutturazione dei Pronto Soccorso di Campobasso, Termoli e Isernia per renderli idonei ad affrontare la situazione pandemica. Ristrutturazione finanziata ma mai realizzata. Quando si parla di diritti essenziali garantiti dalla nostra Costituzione – ha chiosato Tedeschi - la loro difesa non può avere colore politico. La salute viene prima di tutto”.

