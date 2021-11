Isernia, i numeri del Covid: 53 i contagi, 24 gli studenti

Il capoluogo pentro è il comune con il maggior numero di casi, in Molise, in questa fase. Da lunedì in Dad anche una classe della primaria della Giovanni XXIII

ISERNIA. È la città di Isernia, in questo momento, ‘l’epicentro’ del Covid in Molise. Sono infatti 53 i contagi accertati nel capoluogo, di cui 24 riguardanti studenti delle scuole primaria e secondaria di secondo grado e un bimbo della scuola dell’infanzia. Solo nel bollettino odierno dell’Asrem, infatti, sono stati attestati 16 nuovi casi, principalmente originati nelle scuole.

Al momento, sono almeno tre le classi costrette alla didattica a distanza: una della primaria della Giovanni XXIII, come confermato al telefono con isNews dal dirigente scolastico Bruno Caccioppoli, a causa della positività di un bambino al Covid-19, da lunedì dovrà fare lezione online; due, almeno per il momento, quelle invece appartenenti al complesso della San Giovanni Bosco nella medesima situazione.

Fino a ieri, le classi in Dad in quello che è il più grande istituto scolastico del Molise per numero di alunni erano quattro: due della primaria, due della secondaria di primo grado. Ma il preside Giuseppe Posillico anticipa che dovrebbero essere due le classi a poter tornare regolarmente a fare lezione in presenza, a meno di nuove comunicazioni dall’Asrem che sono attese entro domani, domenica 13 novembre.

Il focolaio della San Giovanni Bosco, con alunni e docenti contagiati, resta insomma per il momento quello maggiormente monitorato dalle istituzioni scolastiche, sanitarie e politiche, con il dirigente in costante contatto con Asrem, sindaco e Ufficio scolastico regionale.

Va detto che, comunque, le condizioni dei contagiati – adulti e bambini - non sembrano destare particolari preoccupazioni. Ma il problema sta più che altro nell’evitare l’ulteriore diffusione del virus.

