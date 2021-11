Toma: conti della Regione, ecco cosa abbiamo fatto

Il presidente della Regione, in sede di giudizio di parificazione della Corte dei conti, ha fornito le sue delucidazioni in merito al rendiconto 2020

CAMPOBASSO. La situazione non è facile, ma lui non molla, vede il bicchiere mezzo pieno, rivendica i risultati delle cose fatte in questi anni e confida nello Stato: “Avremo un decreto Molise sulla falsariga della Calabria, lo Stato ci aiuterà, ne sono sicuro”.

Donato Toma, presidente della Regione Molise, ci mette la faccia. Sulla situazione finanziaria dell’ente non si nasconde: ammette le difficoltà, ma non ci sta di passare per il responsabile dello sfascio, anzi. In sede di giudizio di parificazione della Corte dei conti, ieri presso l’ex Gil di Campobasso, ha fornito le sue puntuali delucidazioni in merito al rendiconto 2020. E si è detto soddisfatto dell’esito: “Credo sia emerso in maniera certificata, sotto ogni profilo, come i danni di questa regione non siano frutto di quest’amministrazione”. A cominciare dalla sanità, vero cruccio del presidente-commissario, che assorbe il 70 per cento del bilancio regionale.

“Sul versante dell’indebitamento regionale, formatosi negli anni pregressi – ha sottolineato Toma - è stata realizzata una rigorosa ed efficace politica di riduzione dell’impatto sul bilancio attraverso alcune scelte e azioni strategiche, quali ad esempio la sospensione, in applicazione del Decreto Cura Italia, della quota capitale 2020 del mutuo col ministero dell’Economia e Finanze contratto nel 2008 per 97 milioni di euro, necessari per la copertura di debiti sanitari pregressi. I relativi risparmi, di oltre 2 milioni di euro, sono stati utilizzati per interventi a favore delle famiglie tramite i Comuni, nell’ambito dei sostegni per l’emergenza Covid. Altro esempio: il rifinanziamento, tramite Cassa depositi e prestiti, del medesimo mutuo Mef contratto nel 2008, con un risparmio complessivo degli interessi corrisposti in valore assoluto e fino a scadenza al 2038 di oltre 25 milioni di euro”.

Ancora, sul tema della riconciliazione tra bilancio regionale e bilancio sanitario relativamente alle cosiddette fiscalità, è stata condotta una verifica straordinaria che ha portato, attraverso innovazioni normative regionali e atti amministrativi, a una ricognizione definitiva delle poste contabili pregresse (2015-2017) e alla corretta perimetrazione nel bilancio corrente dei gettiti in entrata e delle spese correlate, in modo coerente con le indicazioni ministeriali e con l’analisi condotte dalla Corte dei conti negli ultimi anni. “Ciò rappresenta – ha sottolineato Toma nel suo intervento - un passaggio fondamentale per sbloccare l’erogazione di importanti somme relative a premialità pregresse dal 2015 in poi”.

Complessivamente, pur nella contrazione del risultato di amministrazione sceso dai circa 98 milioni del 2019 ai circa 56 milioni nel 2020, “abbiamo presentato una proposta di rendiconto per l’anno 2020 che riduce il valore del disavanzo di amministrazione complessivo dai circa 533 milioni del 2019 ai circa 492 milioni del 2020 – ancora il presidente della Regione – Un risultato che ci consentirebbe di recuperare in parte sostanziale le ulteriori quote di disavanzo formatosi al 31 dicembre 2019 pari a circa 41 milioni di euro, agevolando conseguentemente le procedure per la formazione per il prossimo bilancio 2022-2024”.

Il governatore ha rivendicato anche la cancellazione di residui attivi per circa 160 milioni di euro e residui passivi per circa 32 milioni di euro, oltre allo sblocco di risorse in avanzo di amministrazione per oltre 56 milioni di euro destinate a investimenti.

Il percorso da lui intrapreso continuerà anche nel prossimo esercizio, a cominciare dal completamento delle attività di riconciliazione debiti-crediti con le partecipate: ”È in corso di perfezionamento – ha spiegato - la questione più rilevante relativa alla Molise Dati, riferita a contenziosi per vecchi affidamenti e convenzioni, che metterà definitivamente in sicurezza i conti di una delle principali società in house providing regionali”. Ma bisognerà anche completare la verifica e l’analisi quantitativa e dei fattori di rischio dell’intero contenzioso dell’ente.

Toma ha infine ricordato come l’11 novembre scorso sia stata raggiunta la definizione di un accordo con il Governo che prevede, tra l’altro, la rinegoziazione a nuove condizioni (presumibilmente al tasso dell’1,405 per cento) per i mutui contratti a un tasso di interesse pari e superiore al 3 per cento. Per la regione Molise significa rinegoziare le due anticipazioni di liquidità contratte nel 2013 per 11 milioni 96.438,61 euro e 44 milioni 285mila euro.

“Risulta chiaro che la Regione ha intrapreso percorsi di risanamento e di chiarezza dei conti che indubbiamente hanno avuto in questi tre anni soprattutto evidenza in termini di impatto negativo sul bilancio dell’ente – ha concluso - in quanto scontano l’effetto dell’emersione di situazioni debitorie pregresse e di obbligazioni in corso la cui copertura non risulta del tutto sostenibile nell’ordinarietà della dimensione attuale delle entrate proprie regionali e dei trasferimenti statali pei i servizi essenziali (trasporti e salute, in particolare). Ma sui conti regionali è necessario condividere un’azione istituzionale forte, di sostegno straordinario, anche finanziario, da parte dello Stato, in modo da poter superare l’attuale fase molto complessa che potrebbe mettere a rischio l’erogazione di servizi essenziali”.

