Regione travolta dai debiti, Valente: "Mala gestione di Toma ricade sui Comuni"

Dopo l'ennesima bocciatura della Corte dei Conti, il presidente di Ali Molise, Luigi Valente non ha dubbi: “I Comuni molisani sono vittime della cattiva gestione politica della Regione rilevata dalla magistratura contabile"

CAMPOBASSO. I magistrati contabili hanno espresso un giudizio fortemente negativo sui conti dell’Ente regionale guidato da Donato Toma. Tra le criticità più evidenti emerse spicca, come ricorda il sindaco di Vinchiaturo e presidente di Ali Molise, Luigi Valente “la mancanza di una riforma del trasporto pubblico locale ed i numerosi contenziosi in atto, così come tantissimi e non sempre giustificati sono i contenziosi dell’Asrem che contribuiscono ad accresce notevolmente i debiti della sanità molisana a scapito di un servizio ai cittadini ( sia per la sanità che per i trasporti) che risulta sempre più scadente e ridotto”.

Insomma per il rappresentante regionale della Lega delle Autonomie locali “la gestione della Regione risulta essere macroscopicamente pessima sotto il profilo dei conti pubblici ed inaccettabile sotto il profilo della carenza dei servizi ai cittadini e ciò fa pensare anche ad una certa benevolenza della Procura della Corte dei Conti Regionale verso l’Ente di Via Genova. Infatti – incalza Valente - ogni sindaco dei 136 Comuni molisani sa bene che non potrebbe mai gestire il bilancio del proprio Ente comunale con la stessa disinvoltura, assenza di trasparenza e pericolosa “mala gestio” attuata dalla Regione Molise, sia perché sarebbe immediatamente e giustamente colpito politicamente dalle opposizioni e dagli stessi cittadini, sia perché non tarderebbero ad arrivare censure da parte della sezione regionale di controllo e pressanti indagini della procura della Corte dei Conti del Molise. Ma purtroppo i comuni molisani sono costretti anche a subire direttamente gli effetti della cattiva gestione amministrativa e contabile operata dalla Regione Molise, tanto da dover spesso far fronte con i propri malandati e risicati bilanci comunali al pagamento di imprese e professionisti, poiché da anni non riescono ad ottenere la liquidazione dei finanziamenti regionali. In buona sostanza la Regione Molise è ingiustificatamente debitrice anche nei confronti di molti Comuni, tanto da costringerli ad anticipare ingenti somme per evitare azioni giudiziarie e ingiunzioni di pagamento dalle imprese esecutrici di opere pubbliche finanziate dalla stessa Regione Molise.

Da sindaco, ma anche in qualità di Presidente Regionale di ALI -Autonomie Locali Italiane, mi auguro – conclude Luigi Valente - che l’invito rivolto alla Regione Molise dalla Corte dei Conti Regionale a porre rimedio alle pesanti criticità evidenziate non resti solo una formale esortazione e che si concretizzi in una gestione più oculata e trasparente, anche al fine di preservare i comuni da ulteriori e gravi inadempienze della Regione che inevitabilmente incidono pesantemente sui bilanci comunali, già tanto ridimensionati e in sofferenza e che, tuttavia, con enormi sacrifici delle amministrazioni restano sani ed in equilibrio”.