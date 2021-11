Covid, in Molise 7 nuovi casi e 12 guariti. In ospedale restano 2 pazienti

L’Asrem ha processato 183 tamponi nelle ultime ore

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sette nuovi casi su 183 tamponi processati e 12 guariti. Sono questi i numeri di oggi dell’emergenza Covid in Molise, contenuti nel consueto bollettino dell’Asrem.

Accertati nelle ultime ore casi di positività a Campomarino (1), Colle Sannita (1), Isernia (2), Monteroduni (1), Roccamandolfi (1) e Sant’Agapito (1).

Per quanto riguarda la situazione in ospedale, nelle ultime ore un paziente di Campobasso ha lasciato il reparto di Malattie Infettive Covid. Per questo restano ricoverati due pazienti, uno dei quali è assistito in Terapia Intensiva.

Al momento gli attualmente positivi risultano essere 245: 116 residenti in provincia di Campobasso, 128 nell’Isernino e 1 residente fuori regione.

Le persone in isolamento sono 2.403.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!