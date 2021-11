L'infanzia negata in Molise: regione agli ultimi posti per investimenti in asili nido e diritto allo studio

Povertà in aumento e servizi essenziali che non sono garantiti: è la dura realtà di una regione incapace di sostenere le famiglie e guardare al presente e al futuro dei figli. Impietoso il rapporto della Ong Save the Children

CAMPOBASSO. Crollo delle nascite e scarsi investimenti sulle nuove generazioni, mettono in pericolo l'infanzia in Italia. La drammatica realtà del Paese fotografata dal rapporto di Save the Children, che rileva come negli ultimi 15 anni in Italia si contino oltre 600mila i minori in meno e - tra quelli nati - c'è 1 milione in più in stato di povertà.

Mortificanti i dati del Molise dove un minore su tre (33,8%) è in condizioni di povertà relativa e solo un bambino su dieci ha accesso agli asili nido. I numeri del tempo pieno a scuola sono tra i più bassi in Italia, con solo l’8% a Campobasso e il 7% ad Isernia. Anche per le mense scolastiche, le differenze con altre regioni sono evidenti: a fronte di una media nazionale del 56,1%, a Campobasso frequenta la mensa solo il 26,7% e a Isernia si scende all’11,2%.

Irrisoria la spesa pro capite per ogni bambino sotto i 3 anni: nei comuni del Molise è di 374 euro, a fronte di una media italiana di 906 euro.

I ragazzi molisani tra i 18 e i 24 anni che non studiano e non hanno concluso il ciclo d’istruzione sono l’8,6%, una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale del 13,1%. I giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione, raggiungono invece il 28,3%, un dato superiore alla media italiana del 23,3% e molto lontano da quella europea del 13,7%.