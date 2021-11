Campobasso, l’istituto ‘Petrone’ è scuola cardioprotetta: l’inaugurazione dei defibrillatori

Il 19 novembre l’evento ‘Non c’è un battito da perdere’ alla presenza del sindaco Roberto Gravina

CAMPOBASSO. L’Istituto comprensivo ‘I. Petrone’ di Campobasso annuncia che il giorno 19 novembre alle ore 10 si svolgerà, presso la sua sede, la manifestazione ‘Non c’è un battito da perdere’.

La scuola, sebbene in assenza di un obbligo normativo a riguardo, ha concretizzato un progetto di cardioprotezione come atto di responsabilità e garanzia di sicurezza nei confronti di chi frequenta gli ambienti che la costituiscono. L’evento del 19 novembre sarà finalizzato alla presentazione del progetto, condotto in collaborazione con Life AèD, (associazione di volontariato e centro di formazione della Salvamento Academy srl, accreditata dalla regione Molise), quale percorso di preparazione e aggiornamento continuo sul primo soccorso che, dopo aver coinvolto tutto il personale scolastico dell’Istituto, si rivolgerà anche agli studenti.

Seguirà l’inaugurazione dei defibrillatori semiautomatici in dotazione dell’Istituto, momento conclusivo per ufficializzare identità di ‘Scuola Cardioprotetta’. All’evento, che si svolgerà presso i locali della scuola, nella sede di via Alfieri 80, prenderà parte anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

