Covid, contagi in aumento: Toma favorevole alle restrizioni per i no vax

Si anima il dibattito sull'ipotesi di adozione del 'modello Austria', ma il Governo frena

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: si anima il dibattito sulla possibilità di applicare il 'modello Austria' anche in Italia, alla luce dell'aumento dei contagi che si sta registrando nelle ultime settimane.

Favorevole alle restrizioni sociali per i no vax si è detto anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma, interpellato sulla questione dall'Ansa.

L'ipotesi, come noto, è quella di applicare solo ai non vaccinati le restrizioni legate all'eventuale passaggio di colore di una regione.

Ieri, sulla proposta del presidente del Friuli e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, si erano espressi favorevolmente anche i governatori della Lombardia, Attilio Fontana, Liguria, Giovanni Toti, Calabria, Roberto Occhiuto e Piemonte, Alberto Cirio. Domani, giovedì 17 novembre, le Regioni si riuniranno per un confronto sul tema.

Ma intanto il Governo 'frena'. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che "non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco e sottolineano che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell'Austria”.

