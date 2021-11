Procreazione medicalmente assistita, risorse in arrivo

La consigliera Romagnuolo esprime soddisfazione per il passaggio all’unanimità della mozione.

Passata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione sulla procreazione medicalmente assistita, la consigliera Aida Romagnuolo esprime soddisfazione. Sono infatti previsti nuovi fondi finalizzati a consentire a tutte le coppie molisane, con i requisiti previsti per legge, e costrette a ricorrere alla fecondazione assistita, di accedere al servizio pubblico, potendo contare su un concreto sostegno.

“Premesso che il Servizio Sanitario Nazionale ha inserito nei Lea la procedura della PMA - spiega una nota della consigliera - e considerato che le singole Regioni possono garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelli previsti utilizzando risorse proprie, è stato rilevato come in Molise il sistema pubblico non attui tale procedura.

“Anni fa –spiegato Romagnuolo – il servizio era attivo all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Veniva effettuata la fecondazione di II e III livello, non solo per i cittadini molisani, ma anche e soprattutto per molte coppie provenienti da regioni limitrofe. Per dinamiche non molto chiare, tale prestazione è stata improvvisamente interrotta”. La consigliera Romagnuolo ha poi impegnato il presidente Toma a dare notizia della Commissione regionale per la PMA prevista dal Decreto n. 98 del 3 settembre 2014, Deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 4 giugno 2014, recante la: 'Costituzione della Commissione Regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita'.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!