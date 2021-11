Covid, 10 casi in un giorno: a Casacalenda due classi in quarantena

Il maggior numero di contagi si è registrato tra i piccoli della scuola dell'Infanzia

CASACALENDA. Emergenza coronavirus: contagi di nuovo in crescita anche in Molise e, tra i centri più colpiti, c'è Casacalenda dove nella giornata di ieri l'Asrem ha accertato altri 10 contagi.

Il maggior numero di contagi si è registrato tra i bambini e per questo, al momento, è stato necessario sospendere le lezioni in presenza in due classi dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo Statale del centro bassomolisano.

A darne notizia, sulla sua pagina Facebook è il sindaco Sabrina Lallitto, che invita la popolazione al rispetto delle regole, in questo momento ritenuto particolarmente delicato. “L'atteggiamento più da seguire – scrive il primo cittadino - ora, è quello della trasparenza, della collaborazione e dell'attenzione.

Le famiglie coinvolte osserveranno la quarantena e si renderanno disponibili alla raccolta di informazioni che farà l'Asrem al fine di ricostruire quanto più precisamente la catena dei contatti. È importante che la comunità resti unita e che questa condizione si risolva al più presto possibile.

Questa è sicuramente una occasione che ci deve far riflettere e rimodellare i nostri comportamenti che, col tempo, potrebbero esser diventati meno attenti”.

