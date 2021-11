Pazienti adulti in Pediatria, Florenzano: "Problema in fase di risoluzione"

Il direttore dell'Asrem è intervenuto sulla questione stamattina in occasione della presentazione del “Codice etico dei Diritti della Persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari”

CAMPOBASSO. “Stiamo risolvendo il problema, e per farlo stiamo trovando una nuova allocazione degli spazi per tutelare in maniera ottimale le esigenze dei minori di età”.

Lo ha detto stamattina il Direttore dell’Asrem Oreste Florenzano, durante la presentazione del nuovo “Codice etico dei Diritti della Persona di minore età alla salute e ai servizi sanitari” realizzato per la Regione Molise dal Garante dei diritti della Persona Leontina Lanciano.

Rispetto alle difficoltà affrontate nel reparto di Pediatria dell’Ospedale ‘Cardarelli’ dove è stata segnalata la presenza di pazienti non solo in età pediatrica ma anche in età adulta, Florenzano ha precisato che il problema non è stato risolto, ma che la sua struttura sta lavorando per implementare il numero delle stanze e quindi per fare in modo che il reparto sia destinato esclusivamente alle cure dei più piccoli.

Pba

