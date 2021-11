Molise Agenda 2030, Maurizio Cacciavillani eletto coordinatore

L'ex vicesindaco di Agnone a capo dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile. Nominato anche il comitato operativo

ISERNIA. E’ Maurizio Cacciavillani, il nuovo coordinatore dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile – Molise Agenda 2030. L’elezione, che ha visto l’ex vicesindaco di Agnone imporsi, si è svolta ieri presso la sede della Confederazione Italiana Agricoltori del Molise.

“Ringrazio tutti il Coordinamento per la fiducia. – ha dichiarato Cacciavillani – Ora al lavoro per mettere insieme tutto il know-how dei membri di Molise Agenda 2030 per non farci trovare impreparati in questo particolare momento storico che si configura come un nuovo rinascimento, visti i programmi e i cospicui finanziamenti messi a disposizione dall’Unione Europea, partendo dal Piano di Riprese e Resilienza PNRR per arrivare al New Green Deal. Occasioni che evidentemente vanno colte al volo in primis attraverso uno sforzo di condivisione e di unione di tutte le forze che il Molise può mettere in campo. L’intero globo chiede alle istituzioni un cambio di rotta sia per contrastare gli effetti drammatici dovuti ai cambiamenti climatici sia per una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse ancorché per una maggiore salvaguardia dei diritti sociali”.

Alla presenza dei delegati di oltre 40 sigle, tra associazioni ed enti locali molisani, oltre al vertice, è stato nominato anche il Comitato operativo che risulta così composto: Carmine Battaglia della Uil Molise, Eliseo Castelli Vicepresidente ANCI Molise, Andrea Cinocca dell’Unpli Molise, Giuditta Lembo Consigliera di parità, Elisabetta Macari portavoce forum Terzo Settore, Mariantonietta Rienzo della Confesercenti Molise, Francesco Roberti presidente Provincia Campobasso.

Nei prossimi giorni, il coordinatore e il comitato operativo, avrà il compito di attivare i gruppi di lavoro suddivisi nelle categorie di ‘Transizione Ecologica e Territorio’, ‘Innovazione e trasformazione digitale’ e ‘Lavoro e Coesione Sociale’. A questo seguirà, il tracciamento della road map che accompagnerà le attività del Coordinamento per gli anni a venire partendo dal Rapporto ASviS 2022 che sarà presentato a dicembre.

“Interessante - hanno spiegato dall’Alleanza - sarà osservare il posizionamento del Molise rispetto ai 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Da ciò dipenderà il futuro della programmazione regionale visto che gli indicatori di sviluppo sostenibile condizioneranno l’ammissibilità dei progetti ai finanziamenti e di conseguenza influenzeranno l’effettiva messa a terra di programmi di sviluppo e occupazionali”.

Per ulteriori informazioni o per aderire al progetto sarà possibile scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o consultare il sito moliseagenda2030.it.

