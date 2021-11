Visite ed esami con un'app per evitare code: in Molise la sanità 'scopre' il digitale

Molise Dati, società in house della Regione, ha attivato il sistema di prenotazione online con la possibilità di fissare in tempo reale visite e accertamenti clinici da smartphone, tablet o pc. Ma l’app non è ancora disponibile su PlayStore

CAMPOBASSO. Anche in Molise, come è già prassi consolidata in altre regioni d’Italia. sarà possibile prenotare visite ed esami attraverso la nuova app MyCUPT scaricabile su smartphone, tablet e Pc, ma attualmente non ancora disponibile su PlayStore.

Molise Dati ha attivato un sistema di gestione di appuntamenti e prenotazioni online di visite e accertamenti clinici, disponibile all’indirizzo: https://mycupt.regione.molise.it.

Da qui, registrando la propria utenza, sarà possibile prenotare visite specialistiche e gli esami ambulatoriali, evitando le file e le attese agli sportelli di Cup delle strutture ospedaliere e poliambulatoriali, da tempo sovraffollati e carenti di personale.

Nel portale è possibile registrate se stessi e i propri familiari mediante codice fiscale e tessera sanitaria. Sarà dunque possibile prenotare esami a qualsiasi ora - senza più osservare gli orari d'ufficio dello sportello fisico - inserendo i codici presenti sull'impegnativa del medico e scegliendo la data indicata dal sistema. In caso la stessa non vada bene all'utente, egli potrà scegliere la prima data utile alternativa. Lo stesso principio varrà anche per il luogo di cura.

Anche l'annullamento delle visite potrà essere fatto in qualsiasi momento comodamente da casa, evitando lunghe code e attese.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!