Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico: tra i lavoratori adesione sopra il 65%

Sul fermo serale di ieri l’organizzazione sindacale Faisa Cisal non ha dubbi: “ E' stato un successo, nonostante l'indifferenza dell'assessore regionale, Pallante”

CAMPOBASSO. Nonostante la protesta sia stata indetta da una sola organizzazione sindacale, la Faisa Cisal, lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale ha avuto una adesione del 65%.

Aspetto sul quale il sindacato torna per polemizzare contro l’assessore regionale ai trasporti, Quinti Pallante, che per il sindacato avrebbe mostrato totale disinteresse rispetto alle istanze dei lavoratori.

“Contrariamente a quanto sostenuto cioè che la scelta aziendale sia solo una violazione contrattuale, facciamo pubblicamente notare all’assessore – dichiara la segreteria regionale della Fisa Cisal - che la violazione in materia di riposi e le fermate illecite sono due violazioni di legge, come sancito con sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea”. Motivo per il quale secondo la Faisa Cisal “l’intervento pubblico sarebbe doveroso ed immediato, anche perché si tratta di garantire la sicurezza del trasporto”.