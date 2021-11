Coronavirus, 39 casi in Molise. Accertati nuovi cluster nelle scuole

Sono 14 i contagi nel comune di Guglionesi. Oggi analizzati 608 tamponi, con un tasso di infezione del 6,4%

CAMPOBASSO. Coronavirus, 39 contagi in Molise, dai 608 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I casi a Campobasso (2), Campodipietra (1), Carpinone (1), Casacalenda (1), Fornelli (2), Guglionesi (14), Isernia (3), Larino (4), Mafalda (2), Miranda (1), Montorio nei Frentani (1), Pesche (1), Portocannone (3), Pozzili (1), Rionero Sannitico (1), Termoli (1).

Preoccupazione per il cluster scoppiato a Guglionesi, che sarebbe legato a contagi accertati nella scuola primaria. Sono attualmente 9 i pazienti Covid ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 8 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Fino ad oggi sono 15.024 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 356 attualmente positivi e 2.481 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.151, mentre i morti sono 503.

