Covid a Monteroduni, il sindaco proroga i divieti: parchi chiusi e niente mercato

L’ordinanza firmata da Altobelli sarà in vigore fino al 27 novembre

MONTERODUNI. Una ventina di casi e un paziente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso: sono questi i numeri dell’emergenza coronavirus a Monteroduni.

Alla luce dell’attuale situazione, il sindaco di Monteroduni Nicola Altobelli ha deciso, con apposita ordinanza di “prorogare – si legge sulla pagina Facebook del Comune - fino al 27 novembre il divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico sul territorio comunale. Ciò vale anche per la sospensione del mercato settimanale e la chiusura dei parchi gioco e dei campetti”.

L'amministrazione comunale raccomanda di attenersi al rigoroso rispetto delle norme anti contagio.

“Raccomandiamo in particolare – ribadiscono dal Comune - a chi è stato in contatto con casi positivi di rimanere in isolamento e di consultare immediatamente le autorità sanitarie. Un augurio affettuoso di buona guarigione ai cittadini positivi e alle loro famiglie, che non devono esitare a contattarci in caso di qualsiasi bisogno. L’amministrazione comunale (con il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali) rimane disponibile a tutte le ore per qualsiasi necessità o segnalazione da parte dei cittadini.

Siamo certi che la nostra comunità saprà stringersi saldamente per superare questo momento difficile”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!