Festa dell’Albero, alla ‘Petrone’ 18 piante per i bambini

Messe a dimora per celebrare la ricorrenza: a ogni albero è stato legato un bigliettino con il nome dei fratellini e delle sorelline degli alunni dell’infanzia nati quest’anno.

La scuola e i bambini della ‘Petrone’ di Campobasso festeggiano la Giornata dell’Albero. Aspettando la ricorrenza, che cade nel giorno di oggi, domenica 21 novembre, i bimbi e i loro docenti hanno messo a dimora 18 alberi: 4 nell’area esterna del plesso di via Pirandello e 14 in via Alfieri. Sono stati aiutati nella ‘missione’ dall’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso Simone Cretella alla presenza del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giuseppe Natilli.

Su ogni albero è stato legato un bigliettino con il nome dei fratellini e delle sorelline degli alunni dell’infanzia nati quest’anno. Un bel modo per celebrare la Festa dell’Albero istituita dal Ministero dell’Ambiente con legge 1 del 10/2013. E anche un momento di crescita prezioso, importante sia per l’attenzione e la sensibilità verso le tematiche ambientali sia per l’idea di legare il messaggio di cura dell’ambiente con la nascita di nuovi bimbi.

Il dirigente Natilli ha tra l’altro detto che tutta l’area esterna (della sezione per l’infanzia di via Alfieri) verrà sistemata con una pavimentazione di tappeti da esterno e giochi in modo da permettere ai bambini di poter usufruire il più possibile di spazi all’aperto. Sul terreno verranno anche sistemate delle cassette per fare un orto curato sempre dai bambini.

