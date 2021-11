Covid a Montenero Di Bisaccia, un altro paziente in ospedale: i ricoverati sono tre

Lo ha comunicato il sindaco Contucci. Tutte le persone assistite al Cardarelli non sono vaccinate

MONTENERO DI BISACCIA. Emergenza coronavirus in Molise: sale ancora il numero dei ricoverati. Nelle ultime ore è stata trasferita al Cardarelli di Campobasso un’altra persona di Montenero di Bisaccia.

A darne notizia è il sindaco Simona Contucci. “L’ultimo dato in nostro possesso – scrive sulla pagina Facebook del Comune - non ancora aggiornato sul bollettino sanitario di oggi, ci conferma che il numero dei ricoverati (tutti non vaccinati) è salito purtroppo a 3 dopo l’ingresso di un’altra persona, con sintomi importanti, all’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Le altre 5 persone (3 vaccinate e due non vaccinate) sono in isolamento a casa e presentano sintomi lievi”.

Sempre nelle ultime ore due persone si sono negativizzate. Al momento dunque, i positivi in paese sono otto.

