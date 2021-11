Aree interne, 10 milioni per creare servizi e combattere lo spopolamento: programmazione al via

Sindaci al lavoro per la gestione delle risorse per la Strategia d’area. Nuovi comuni entrano a far parte dell’Alto Medio Sannio

AGNONE. I sindaci e i tecnici dell’area interna Alto Medio Sannio - che comprende oltre 30 comuni del Molise abbracciando i sub ambiti di Agnone, Frosolone e Trivento - sono a lavoro per confrontarsi sui nuovi fondi comunitari (FESR - Fondo Strutturale di Sviluppo Regionale; FSE - Fondo Sociale Europeo) 2021-2027 che la Regione Molise ha messo a disposizione per le Strategie Territoriali, con l’obiettivo di potenziare i servizi ed invertire la rotta dello spopolamento.

Si tratta di circa 10 milioni di euro destinati all’area della SNAI Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio per il periodo 2021-2027, sulla base delle iniziative che i comuni del territorio saranno capaci di esprimere in forma integrata. Per discutere di tali opportunità e per concordare priorità e contenuti, l’assistenza tecnica della SNAI coordinata da Mario Di Lorenzo, in collaborazione con il Comune di Agnone, capofila della Strategia, e il sindaco Daniele Saia, il 18 novembre 2021 ha riunito la Conferenza degli Amministratori a Palazzo Bonanni di Agnone alla quale hanno partecipato oltre 20 Sindaci sia in presenza che in collegamento video.

Per la nuova programmazione, gli amministratori hanno deciso di puntare ai servizi utili per la popolazione, al welfare e all’inclusione sociale, diminuendo l’investimento, rispetto al passato, sulla realizzazione di nuove strutture che rischiano di essere sottoutilizzate. L’obiettivo è dunque quello di mirare ad interventi sostenibili e ad attività fruibili direttamente dai cittadini dell’area interna, ragionando in ottica di territorio ed andando oltre le esigenze dei singoli comuni. Sulla base delle proposte che arriveranno dall’area, la Regione assegnerà entro fine anno le nuove risorse.

Tra le priorità segnalate dai sindaci durante l’incontro, che ha coinvolto anche gli amministratori dei comuni appena entrati della Strategia dell’Alto Medio Sannio: la creazione di servizi socio-sanitari che possano essere fruibili al più presto dagli abitanti, implementando la medicina sul territorio con servizi extra-ospedalieri, per sopperire alle annose carenze e problematiche che compromettono la sanità su tutta la zona e dare sicurezza ai residenti anche nei momenti di emergenza. Più servizi per rendere il territorio più attrattivo ed evitare un ulteriore depauperamento umano, sociale ed economico.

L’area interna Alto Medio Sannio, che nell’ambito dell’attuale Strategia 2014-2020 riguarda 33 comuni, vede dei cambiamenti nella nuova programmazione in merito al suo perimetro. Su proposta della Regione Molise, da sottoporre all’ approvazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione del Governo, l’area perde i Comuni di Civitacampomarano, Limosano, Montagano, Petrella Tifernina e San Felice del Molise, e acquisisce i Comuni di Molise, Montemitro, Sant’Angelo Limosano, San Biase e Torella del Sannio. Il totale dei nuovi comuni rimane comunque di 33. Tutti gli interventi già programmati per la Strategia 2014-2020 saranno portati a termine, secondo la perimetrazione stabilita nell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto lo scorso luglio dalla Regione, dai ministeri e dall’area.

