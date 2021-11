Finanziamenti pubblici e sostegni per il Covid, partono i controlli per accertare frodi

Lo prevede il protocollo d'intesa tra Regione e Guardia di Finanza. In Molise assegnati 100 milioni di euro, per imprese e famiglie

CAMPOBASSO. Controlli sui finanziamenti erogati a aziende e cittadini, anche in relazione ai sostegni europei, governativi e regionali, stanziati per fronteggiare l’emergenza economica seguita all’emergenza sanitaria da Covid-19. Solo in Molise la Regione ha stanziato nell’ultimo anno e mezzo circa 100 milioni di euro, assegnati alle imprese che avevano evidenziato un importante calo di fatturato, ma anche alle famiglie e ai Comuni, per le sanificazioni.

Controlli previsti dal protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Molise e Comando regionale Molise della Guardia di Finanza, firmato oggi dal governatore Donato Toma, e dal generale di brigata, Salvatore Refolo, comandante delle Fiamme gialle in Molise.

Lo scopo è quello di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici, connessi alle misure di sostegno e incentivi per le quali è già stato perfezionato l’iter di concessione di competenza della Regione Molise. Con particolare riferimento ai beneficiari dei finanziamenti relativi alle politiche strutturali e di coesione dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, nonché per quello 2014/2020 in via di conclusione.

Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell’attuazione dell’accordo tra Regione e Guardia di Finanza, con cadenza trimestrale, e comunque allorquando dovesse essere opportuno, saranno convocate apposite riunioni della Cabina di regia, alle quali parteciperanno i referenti individuati dalle due istituzioni o i loro delegati. Per consolidare le procedure operative e di cooperazione sono previste attività di formazione del personale, mediante la promozione e l’organizzazione di incontri e corsi.

“Ci sarà uno scambio assiduo di informazioni – ha chiarito il governatore Donato Toma – la cabina di regia organizzerà interventi in materia di controlli, nel rispetto della riservatezza di eventuali indagini penali e della legge sulla privacy. Vogliamo che gli imprenditori che attingono a fondi comunitari e nazionali sappiano che tutte le erogazioni finanziarie, per le quali ci sia sospetto di frodi, saranno controllate dalla Finanza"

“L’attenzione – ha chiarito il comandante della Finanza Salvatore Refolo – è sulle alterazioni nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte di operatori economici scorretti. Interverremo anche sugli alert della Regione, con un’azione repressiva che va di pari passo con quella di prevenzione di eventuali condotte illecite”.

C.S.

