Super Green pass, confronto Governo-Regioni. Toma: “Restrizioni per i non vaccinati”

Allo studio le misure per mettere in sicurezza il Paese e salvare le attività produttive in vista del Natale

CAMPOBASSO. Super Green pass, per mettere in sicurezza il Paese nella quarta ondata della pandemia ed evitare chiusure generalizzate. Confronto tra Regioni e Governo, per mettere a punto le misure per “salvare le attività produttive in vista del Natale”.

“Sono sulle stesse posizioni del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – le parole del governatore Donato Toma, poco prima dell’inizio del vertice con i ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini – sono cioè favorevole a limitazioni sociali per i no vax”.

“Se ci saranno delle restrizioni, per le regioni gialle o arancioni – ha aggiunto Toma – queste dovranno essere valide per chi non ha fatto il vaccino, consentendo di accedere a teatri, cinema, ristoranti, per chi invece ha fatto le dosi previste. Sulla campagna vaccinale bisogna accelerare, anche se in Molise sta andando bene. Se ci sarà necessità apriremo anche altri punti per le vaccinazioni”.

C.S.

