Pasticcio Casa di Riposo Pistilli, Dentizzi replica al sindaco di Campobasso

Nella normativa regionale, ricorda l’ex presidente del Cda della Casa di Riposo Pistilli, non è prevista assolutamente la figura del direttore sanitario, ma prevede che la direzione della Casa di Riposo deve essere affidata ad un assistente sociale, figura che la Casa di Pistilli ha. Infine la bordata che fa ipotizzare un prosieguo in sede legale della guerra scaturita dalla contestata revoca del presidente del Cda della struttura assistenziale del capoluogo

CAMPOBASSO. Continua a tenere banco la questione più che mai attuale della governance della Casa di Riposo Pistilli dopo il siluramento, deciso dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, del presidente, il dottor Mino Dentizzi, al quale è andata la solidarietà degli operatori che per mesi hanno lavorato al suo fianco.

E’ proprio l’ex presidente del Cda della Pistilli, Dentizzi a risponder a tono al sindaco, confutando le motivazioni che avrebbero portato alla sua revoca, rispondendo a tono al primo cittadino del capoluogo: “All’inizio – spiega Dentizzi – ho pensato fosse uno sbaglio degli organi d’informazione, ma poi ho sentito dalla viva voce del sindaco di Campobasso l'addebito della mancata nomina di un direttore sanitario della Casa di Riposo “Pistilli”. Le case di riposo per poter funzionare hanno bisogno di essere accreditate e per ottenere l'accreditamento devono rispettare precisi ed inderogabili requisiti strutturali, organizzativi e di personale.

I Comuni che ospitano le case di riposo – aggiunge il medico - sono deputati alla concessione dell'accreditamento e alla verifica periodica del rispetto delle normative stabilite dalla Regione Molise. La Casa di Riposo Pistilli è stata accreditata dal Comune di Campobasso. Se il Sindaco ritiene che non rispetti gli standard organizzativi e di personale perché non procede alla revoca dell’accreditamento?” chiede l’ex presidente, ricordando che ciò sarebbe impossibile perché “la Casa di Riposo Pistilli rispetta totalmente ciò che è richiesto dalla normativa regionale. Nella normativa regionale non è prevista assolutamente la figura del direttore sanitario (infatti nessuna casa di riposo in Molise ne ha uno), ma prevede che la direzione della Casa di Riposo deve essere affidata ad un assistente sociale, figura che la Casa di Pistilli ha. Invito pertanto il sindaco – conclude Mino Dentizzi - a rileggere (o leggere per la prima volta) il regolamento regionale (B.U.R, n. 1 del 27/02/2015) ed in particolare l'articolo 51. Per ora ci fermiamo qui”.