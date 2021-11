Covid, Molise primo in Italia per numero di terze dosi di vaccino già inoculate

La rilevazione fornita da You Trend pone il Molise in vetta alla classifica delle regioni che ad oggi hanno somministrato il maggior numero di dosi di rinforzo per far fronte alla quarta ondata della pandemia. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate altre 930 pedr un totale di oltre 41mila cittadini immunizzati a sei mesi dalla seconda dose

CAMPOBASSO. Altre 1350 dosi di vaccino sono state somministrate tra ieri 21 novembre e oggi in Molise, di cui 930 terze dosi, che ha fanno salire il totale di nuovi richiami già effettuati in regione a 41.175. Lo si evince dal report fornito in serata dall’Azienda sanitaria di via Ugo Petrella, nel giorno in cui arriva dalla rilevazione You Trend la notizia che il Molise è la prima regione in Italia per numero di dosi addizionali già somministrate. A fonte di una media nazionale del 7,4% di inoculazioni, il Molise si attesta al 13,6%, seguito dal Piemonte con l’11,5% e dall’Umbria col 10,3% di dosi booster.

Un’altra buona notizia arriva dal dato percentuale di ragazzi over 12 vaccinati contro il Covid. Anche in questo caso il Molise fa segnare un risultato di tutto rilievo, con l’88% di vaccinazioni già eseguite, a fronte di una media nazionale dell’85,6%.