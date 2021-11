Italia Viva, alla Leopolda dal Molise per “disegnare l’Italia del domani”

Presenti alla tre giorni di eventi la coordinatrice regionale Giulia Di Silvestro, il coordinatore di Venafro Fabio Iannucci, il rappresentante di Meritare l'Europa Tony Di Fabbio e un copioso gruppo di iscritti e simpatizzanti locali

FIRENZE. Si è conclusa ieri l'undicesima Leopolda. Presenti all’evento, che ha radunato migliaia di partecipanti da tutto il Paese, per Italia Viva Molise la coordinatrice Giulia Di Silvestro, il coordinatore di Venafro Fabio Iannucci, il rappresentante di Meritare l'Europa Tony Di Fabbio e un copioso gruppo di iscritti e simpatizzanti molisani.

Una tre giorni nel corso della quale sono stati ripercorsi gli avvenimenti che hanno portato alla nascita del Governo Draghi, proprio su in-put di Italia Viva.

I lavori sono iniziati con l’analisi dei progetti dei quaranta tavoli tematici di approfondimento sulle più svariate materie: scuola, mezzogiorno, lavoro, pubblica amministrazione, sanità, turismo, fake news, giustizia, Europa e molte altre, con l’obiettivo di trasformare le idee in leggi.

Anche i coordinatori Di Silvestro e Iannucci hanno preso parte a tali tavoli, unitamente a deputati e amministratori locali, confrontandosi su idee e proposte di riforme, come la legge sulla condivisione degli utili di impresa tra imprenditori e lavoratori.

Entrambi rientrano dalla Leopolda con grande soddisfazione, - si legge in una nota – “avendo trovato un luogo in cui passione per la politica e partecipazione diventano un laboratorio di progetti innovativi per disegnare l’Italia di domani”.

Con la Leopolda si è ufficialmente aperto il tesseramento 2022, per chiunque voglia far parte del progetto riformista di Italia Viva e continuare a sostenere le battaglie portate avanti dal partito.

